Eiland Stromboli ontwaakt onder de as

Het Italiaanse eiland Stromboli is donderdag wakker geworden onder een dikke laag vulkaanas. De goed 900 meter hoge gelijknamige vulkaan heeft woensdag lelijk huisgehouden.

Het eiland ligt in de Middellandse Zee, ongeveer 100 kilometer ten noorden van Sicilië. De vulkaan bestijgen mag enkel met een gids. Slechts een vijfhonderdtal mensen woont permanent op het eiland, maar in de zomer komen er veel toeristen. Een van hen kwam woensdagnamiddag om het leven door vallend puin nadat de vulkaan twee keer as gespuwd had tot twee kilometer hoog.

Foto: AFP

Donderdag is de vulkaan opnieuw rustig. Alle toeristen hebben het eiland verlaten. Blusvliegtuigen doen hun best om het vuur te doven dat op verschillende plaatsen ontstaan is door rondvliegende lava en brandende stenen.

Het dorpje Ginostra, vlak bij de vulkaan, is volledig bedekt onder de as. De brandweer is volop bezig met opruimwerken.

Wetenschappers en inwoners verzekeren dat de vulkaan opnieuw rustig is en dat een nieuwe uitbarsting niet waarschijnlijk is.

De vulkaan Stromboli is de laatste 2000 jaar actief.

Foto: AFP