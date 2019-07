Test Aankoop waarschuwt voor online besparingsprogramma Koop en Spaar: “Blijf daar weg”

Consumentenorganisatie Test Aankoop waarschuwt voor de website koopenspaar.be. Die beweert een online besparingsprogramma te zijn, maar haalt ongevraagd geld van rekeningen.

“Ik kom er vandaag achter dat er deze en vorige maand 15 euro van mijn rekening is gehaald door Koop en Spaar”, meldt een gedupeerde aan Test-Aankoop. “Ik heb nooit toegezegd tot een abonnement. De website en communicatie is onduidelijk opgesteld, volgens mij om verwarring te bekomen. Ik zou nooit op iets dergelijks abonneren. Via de site kan ik het abonnement niet opzeggen, want deze geeft een foutmelding.” Dit is één van de vele klachten - intussen al 69 - die Test-Aankoop binnenkreeg over Koop en Spaar.

Velen vragen zich af hoe de website hen precies kon oplichten. “Ik heb werkelijk geen idee hoe ze aan mijn kredietkaartgegevens zijn gekomen sinds ik die nooit heb ingevuld. Ik ben ondertussen 105 euro kwijt.”

“Ze beloven leden een hoop kortingen, maar eigenlijk gaat het over een vorm van gedwongen verkoop. Mensen registreren zich en hangen zonder dat ze het weten vast aan een contract”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. “Je kan zelfs op hun site niet doorklikken naar bepaalde pagina’s zonder dat je je registreert.” Verschillende ‘klanten’ vulden gegevens in, maar zonder dat ze het doorhadden, ging er elke maand 15 euro van hun rekening. “Blijf ervan weg”, is het advies van Test Aankoop.

Klachtenbox

Test Aankoop raadt aan om - als je je toch hebt laten oplichten - een klacht indient via de klachtenbox van de consumentenorganisatie. “Wie via ons klacht indient, krijgt z’n geld terug, hebben we ontdekt.”

Waarom het bedrijf dan een score van 7,9 op 10 krijgt op de site van Test Aankoop? “De software van Koop en Spaar is erop ingesteld dat wanneer ze een klacht via ons zien binnenkomen, de klanten hun geld terugkrijgen. Zo behouden ze die goede score in onze klachtenbox, maar eigenlijk is dat niet juist”, zegt November. “Zo kunnen ze gewoon voortdoen zonder slechte commentaar te krijgen.” Test-Aankoop zegt het dossier te zullen overmaken aan de FOD Economie.