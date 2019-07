La Liga maakt kalender bekend: op deze dagen staat Eden Hazard tegenover Lionel Messi

In navolging van onder meer de Premier League, Ligue 1 en de Bundesliga heeft ook La Liga haar programma voor het aankomende seizoen bekendgemaakt. Eden Hazard kruist op 27 oktober voor het eerst in een Real Madrid-truitje de degens met FC Barcelona-ster Lionel Messi.

Over ruim anderhalve maand, op 18 augustus, beginnen de Spaanse teams aan de 38 speelrondes van La Liga. Regerend landskampioen FC Barcelona reist in het openingsweekend naar Baskenland voor het duel tegen Athletic Bilbao. Real Madrid pakt eveneens het vliegtuig in het openingsweekend als het naar het noordwesten afreist voor de wedstrijd tegen Celta de Vigo.

De grootste wedstrijd binnen het Spaanse voetbal ziet haar eerste editie plaatsvinden in het weekend van 27 oktober. FC Barcelona ontvangt dan in eigen huis Real Madrid. In het eerste weekend van maart 2020 volgt de return in Santiago Bernabeu.

De eerste derby van het seizoen is de Baskische derby tussen Athletic Bilbao en Real Sociedad in het weekend van 1 september (return 9 februari). Vier weken later nemen Atletico Madrid en Real Madrid het op in het Wanda Metropolitano tijdens de Madrileense derby (return 2 februari). Ook de Sevilla-derby kan in de agenda, Real Betis ontvangt in het weekend van 10 november in eigen huis stadsgenoot Sevilla.