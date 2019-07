Parket over dodelijk ongeval met Stint in Oss: “Begeleidster heeft alles gedaan om het voertuig te stoppen”

Het onderzoek naar het ongeluk met een Stint in het Nederlandse Oss, waarbij in september vorig jaar vier jonge kinderen omkwamen en een vijfde kind en kinderdagverblijfbegeleidster zwaargewond raakten, is nog altijd niet afgerond. Het Openbaar Ministerie laat weten dat er nog altijd geen duidelijke oorzaak voor het ongeluk kan worden aangewezen.

Wel is het OM ervan overtuigd dat de begeleidster er alles aan heeft gedaan om de elektrische bolderkar tot stilstand te brengen omdat er een trein aankwam, zoals ook getuigen hebben verklaard. De Stint reageerde echter niet, waardoor het voertuig op de spoorwegovergang terechtkwam en werd gegrepen door de trein.

Op basis van het technisch onderzoek naar de betrokken Stint door deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), is nog geen duidelijke oorzaak voor het ongeluk aan te wijzen. ”Wel kunnen wij concluderen dat er geen breuken zijn geconstateerd in de gasveer of de nuldraad”, licht Officier van Justitie Janine Kramer toe.

Zo’n breuk was een van de mogelijke scenario’s die verkeersminister Van Nieuwenhuizen schetste in haar toelichting om het voertuig in oktober van de weg te halen. Een snoeihard onderzoek wees uit dat het voertuig op verschillende vlakken onveilig was. Zo werkten onder meer de remmen niet naar behoren. Inmiddels werkt fabrikant Edwin Renzen aan een nieuwe Stint die aan de nieuwe eisen voldoet. Dat voertuig wordt rond deze periode gekeurd.

Crashtests

Op dit moment wordt de “motorcontroller” – de computer – van de Stint onderzocht. Kramer: “De deskundigen willen die goed uitlezen om te achterhalen of daarin is vastgelegd hoe de Stint kort voor het ongeluk functioneerde en of er een oorzaak is aan te wijzen.” Daarnaast worden op korte termijn crashtests gehouden bij een soortgelijke slagboomopstelling. Mogelijk levert dat meer informatie op over welk effect de snelheid van een Stint heeft bij een botsing met een slagboom.

In december legde het OM beslag op de administratie van Stint. Vanwege de technische complexiteit vraagt dat onderzoek veel tijd en expertise. De verwachting is dan ook dat de resultaten nog “geruime tijd” op zich zullen laten wachten. Zolang het onderzoek loopt, neemt het OM geen beslissing over een eventuele strafrechtelijke vervolging. De instantie hoopt aan het einde van het jaar meer duidelijkheid te hebben.

