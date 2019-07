Minder studenten halen bachelordiploma in drie jaar tijd

Het aandeel studenten aan Vlaamse universiteiten dat in de voorziene drie jaar het bachelordiploma haalt, is de afgelopen jaren flink verminderd van 36,2 procent voor de starters in 2008-2009 tot 30,9 procent voor zij in 2015-2016. Dat blijkt uit het antwoord van Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls (N-VA).

Het aandeel daalde in die periode jaar na jaar, want van de starters in 2014-2015 haalde nog 32 procent zijn bachelordiploma in drie jaar tijd, tegenover 30,9 procent het jaar nadien. Het percentage dat het diploma in vier jaar in de wacht sleepte, steeg van 21,6 procent voor de generatiestudenten van 2008-2009 tot 24,5 procent voor deze van 2014-2015. Dat jaar was er wel een daling in vergelijking met de 25,4 procent van 2013-2014. Ook voor degenen die er vijf jaar over doen, was er een toename van 12,2 procent voor de starters in 2008-2009 tot 14 procent in 2013-2014.

Bij de hogeschoolstudenten die het in drie jaar klaarden, deed zich eerst een daling voor van 35,1 procent voor de starters in 2008-2009 tot 28,8 procent in 2012-2013 om dan weer licht te stijgen tot 30,4 procent in 2014-2015 en 30,2 procent in 2015-2016. Het aandeel dat na 4 jaar studie zijn bachelordiploma haalde, bleef met lichte schommelingen net boven de 17 procent (17,2 procent voor de starters in 2014-2014). Dat was ook het geval voor wie zijn diploma in 5 jaar haalde. Dat aandeel schommelde in de periode 2008-2009 tot 2013-2014 tussen 7,6 en 8,7 procent.