Ex-minister krijgt vijf jaar cel voor misbruik van asielzoekers

Svein Ludvigsen, een voormalige Noorse minister, is donderdag veroordeeld tot vijf jaar cel nadat hij drie asielzoekers jarenlang seksueel misbruikt heeft.

De 72-jarige Ludvigsen werd schuldig bevonden aan machtsmisbruik omdat hij in zijn positie van regionale verantwoordelijke de kwetsbaarheid van drie asielzoekers heeft misbruikt. Het gaat om mannen die vandaag 25 tot 34 jaar zijn, van wie er één licht mentaal gehandicapt is.

De feiten vonden tussen 2011 en 2017 plaats in de chalet en de woning van Ludvigsen, in hotels én zelfs in de prefectuur van Tromsø, een stad in het noorden van Noorwegen.

Twee van de drie slachtoffers hebben verklaard te vrezen dat ze hun verblijfsvergunning zouden verliezen als ze niet voldeden aan de wensen van Ludvigsen.

Die laatste heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Op het proces heeft hij wel toegegeven seksuele betrekking gehad te hebben met een van hen, maar dan wel met wederzijdse toestemming.

De advocaat van Ludvigsen heeft al aangegeven in beroep te zullen gaan.