Grote kuis in de Dijle in centrum Leuven levert spectaculaire buit op

Leuven - 145 fietsen, 10 winkelkarren, 15 verkeersborden en nog veel meer. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de voorbije dagen haar jaarlijkse opkuis van de Dijle gehouden in Leuven centrum, en dat leverde een spectaculaire hoeveelheid sluikstort op.

“We hebben de Dijle in eigen beheer, en vinden het belangrijk dat we die ook afvalvrij houden. Daarom doen we ieder jaar zo’n ruiming van de Dijle in het centrum van de stad. Daarvoor moeten we het water laag zetten, zodat we makkelijk in het water kunnen. We doen het daarom aan het einde van het academiejaar, wanneer het water sowieso laag staat én het lijkt ons ook een goed moment aangezien de studenten op vakantie vertrekken. En jammer genoeg is de vondst altijd wel vrij spectaculair”, aldus Katrien Smet, woordvoerder van de VMM.

Nergens zo veel sluikstort

Er werden exact 145 fietsen, 9 nadarhekken, 10 winkelkarren, 6 paaltjes, een 15-tal verkeersborden, 35 zakken zwerfvuil en 2 aanhangwagens grote afvalstukken uit het water gehaald. “We ruimen al onze waterlopen in Vlaanderen, maar nergens anders is het zo vervuild wat betreft sluikstort”, zegt Smet. “We hadden ruim twee dagen nodig om dit werkje te klaren. Deze vondst is niet groter dan andere jaren, maar het is toch jammer dat het zo veel blijft.”

De VMM kijkt nu of er bij de fietsen nog bruikbare exemplaren zitten. Gemerkte fietsen gaan naar de politie, fietsen van de KU Leuven worden door de universiteit opgehaald en andere bruikbare fietsen gaan naar Velo. De rest gaat naar een ijzerhandelaar. De nadarhekken en verkeersborden worden opgehaald door de stadsdiensten.