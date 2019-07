Belgische broers redden drenkeling in Atlantische oceaan, maar dan komt de ontnuchtering: “Mijn vriendin ligt nog in het water”

De Belgische broers Diego en Mathieu hebben in de nacht van woensdag op donderdag een man van de verdrinkingsdood gered. Ze zijn op wereldreis met hun zeilboot, de Pagaïa, en waren op weg naar Terceira, een eiland in de Azoren. Enkele kilometers buiten de haven hoorden ze een noodkreet van een drenkeling. Zodra de man aan boord was, zei hij dat zijn vriendin nog ergens in het water lag. De Belgische broers twijfelden geen moment.

“De odyssee van de Pagaïa”, schrijven de Belgische broers (21 en 19) op hun Facebookpagina. Ze stonden op het punt de haven van Terceira binnen te varen toen ze een man om hulp hoorden roepen. “De zee was kalm, maar we hebben toch een kwartier in het donker moeten zoeken voor we hem konden vinden. Hij had zich vastgeklampt aan een plastic bidon, zonder reddingsvest of lampje.”

Eens ze de drenkeling aan boord hadden gehesen, zei de man dat zijn vriendin nog in het water lag. De broers twijfelden geen moment en zetten meteen een zoektocht op poten. “Een halfuur later hebben we haar gevonden, uitgeput.” Ongeveer vier uur eerder was het bootje van de drenkelingen gezonken. De man en vrouw zeggen dat het allemaal zo snel was gegaan dat ze geen tijd hadden om hun reddingsvesten aan te trekken.

Helden

De twee broers blijven bescheiden, ondanks hun heldhaftige optreden. “We zijn erg trots op onszelf, maar iedereen zou die mensen geholpen hebben.” De titel “held” vinden ze overdreven. “Ik ben niet in het water gesprongen en ik heb mijn lijf en leden niet op het spel gezet”, klinkt het bij La Libre.

Eens terug aan wal zijn de hulpdiensten ter plaatse gekomen. Na een kort onderzoek bleken de drenkelingen in goede gezondheid. “Vervolgens zijn ze weer naar huis vertrokken”, schrijven de broers nog. “In ieder geval: dit voorval heeft onze eraan herinnerd hoe belangrijk reddingsvesten zijn.”