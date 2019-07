Gezin opgeschrikt door monsterlijk insect dat recht uit ‘Stranger things’ lijkt te komen: “Nog nooit zoiets gezien”

Een ongewenste gast heeft een familie op het Indonesische eiland Bali de schrik van haar leven bezorgd. Het gaat om een insect met harige tentakels dat wellicht een schuilplaats zocht tijdens stormachtig weer. Op sociale media wordt intussen druk gespeculeerd over de beelden: het wezen lijkt volgens sommigen weggelopen uit de populaire sciencefiction serie ‘Stranger things’.

Groot, gevleugeld en harige tentakels. In de vorm van een kever. Of eerder een spin? De man die het bizarre insect plots over het plafond zag lopen, kan het moeilijk zeggen. “Het is niet iets dat ik ooit eerder heb gezien, maar het ziet er buitenaards uit”, aldus Hari Toae. De man denkt dat het insect plots in zijn huis zat om te schuilen voor de storm die buitenshuis woedde. “Het mag voor de nacht in hier blijven, maar daarna moet het weg. Ik wil niet dat het mijn gasten verjaagt”, zei hij aan The Sun.

‘Stranger Things’-monster

Hari Toae maakte ook beelden van het insect en die circuleren nu op sociale media. Het zou gaan om een ‘Creatonotos gangis’, een vlinder uit de familie spinneruilen, en nog het meest lijkend op een mot. Alhoewel: de tentakels die uit het rode of gele lichaam komen zijn lang en harig, en dat maakt het een wel erg akelige mot. Het duurde dan ook niet lang voor op sociale media gespeculeerd werd dat het wezen uit ‘Stranger Things’ is ontsnapt, de populaire Netflix-serie dat net nu haar derde seizoen op de wereld heeft losgelaten.

LEES OOK. RECENSIE. ‘Stranger things 3’ geeft de fans alles wat ze willen

Bekijk de beelden hieronder: