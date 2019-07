Michel Vlap met open armen ontvangen op eerste training bij Anderlecht, fiere papa zet meteen filmpje online

Middenvelder Michel Vlap is officieel speler van RSC Anderlecht. De 22-jarige Nederlander trainde vandaag al een eerste keer mee op stage in het Nederlandse Venlo. Hij werd er na zijn eerste foto in Anderlecht-tenue met open armen ontvangen door speler-coach Vincent Kompany en voorzitter Marc Coucke. Zijn fiere vader Jan zette meteen een filmpje online.