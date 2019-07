COLUMN. “Er is de spanning tussen weten dat je geen derdewereldproblematiek kent, en toch oprecht razend worden van egoïsme op de weg”

Op het radionieuws hoorde ik dat maar liefst 75 procent van de Belgen zich veilig voelt. Dat blijkt uit de grote Veiligheidsmonitor die door de politie werd gehouden. Slechts 5 procent voelt zich regelmatig onveilig. Er werden enkele Belgen aan het woord gelaten over wat hen, ondanks dat heerlijke gevoel van geborgenheid, toch ergert. Zij hadden het over te snel rijden, sluikstorten en wildparkeren (of wild parkeren, op de radio ben je nooit zeker). Dat had iets heel poëtisch. Zo was er een dame die met een oer-Vlaamse tongval verklaarde: