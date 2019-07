Arjen Robben (35) zet definitief punt achter voetbalcarrière

Arjen Robben heeft besloten op zijn hoogtepunt te stoppen. De voormalig Nederlands international besluit geen volgend avontuur aan te gaan, nadat zijn tienjarig verblijf bij Bayern München niet werd verlengd.

De knoop is definitief doorgehakt. Het was al lange tijd duidelijk dat er een einde zou komen aan de tijd van Arjen Robben in het shirt van Bayern München. De rappe rechtsbuiten had vervolgens de clubs zowel binnen als buiten Europa voor het uitkiezen, maar de blessuregevoelige aanvaller vindt het mooi geweest en stopt.

De ‘Man van Glas’ miste ook in het afgelopen seizoen 28 wedstrijden bij Bayern München wegens achtereenvolgens rugproblemen, knieklachten, een bovenbeenblessure en een kuitblessure. Robben bleef daardoor in zijn laatste seizoen steken op zes doelpunten in negentien wedstrijden.

Robben gaat door de voordeur naar buiten in Beieren. Met de treble (Bundesliga, DFB Pokal en Supercup) eindigde hij zijn tienjarig verblijf bij Bayern München met 21 prijzen. Naast acht landstitels (waarvan de laatste zeven seizoenen op rij), vijf Duitse bekers, vijf Duitse Supercups, een Champions League en een Europese Supercup pakte hij in 2014 eveneens het WK voor clubs met Bayern München.

Naast de prijzenregen in Duitsland pakte hij voorheen ook in Nederland, Engeland en Spanje de nodige prijzen. Na zijn debuut bij FC Groningen vertrok hij naar PSV waar hij eenmaal landskampioen werd en tweemaal de Johan Cruijff Schaal behaalde alvorens hij naar Chelsea ging. In Londen werd hij tweemaal op rij kampioen en hield hij een FA Cup, twee League Cups en twee Community Shields de lucht in. Tijdens het korte verblijf in Spanje won hij zowel de landstitel als de supercup, waarna hij naar Bayern München vertrok.

De beslissing om te stoppen was, zo verklaart Robben, de moeilijkste uit zijn loopbaan. “Een beslissing waarbij hart en verstand met elkaar in botsing kwamen”, zegt hij. “De liefde voor het spelletje en de overtuiging dat je nog steeds de hele wereld aankan, tegenover de realiteit dat niet altijd alles loopt zoals je zou willen. Ik ben niet meer dat jochie van 16, dat nog geen idee had wat een blessure inhield. Op dit moment ben ik fit en gezond en als liefhebber van andere sporten wil ik dit in de toekomst graag zo houden. Het is goed zo.”