Drie jaar na haar dood staat Nederlandse nog altijd te zwaaien achter raam

Een Nederlandse vrouw is drie jaar geleden overleden, maar staat op Google Streetview nog steeds te zwaaien achter het raam van haar woning. “En dat moet altijd zo blijven”, zegt haar zoon. “Voor mij is dit een monument.”

Roger van der Kraan postte woensdag een foto van Google Streetview. Een beeld van zijn ouderlijk huis. “Ze staat gewoon nog voor ’t raam. Zoals ze altijd zwaaide”. Google Maps moet altijd zo blijven.” Het bericht stond pas online, of er volgde een storm aan reacties.

De Nederlander blijft er erg nuchter onder: “Iedereen valt erover”, zegt hij aan de Nederlandse krant AD. “Ik kreeg een bericht van een vrouw die schreef dat de tranen over haar gezicht liepen van ontroering. Tja, sterkte dacht ik. Ik ben te nuchter om dat te voelen.”

Voor Van der Kraan is de rouwperiode al een tijdje afgelopen, zegt hij. “Voor mij is het een soort monumentje, mijn moeder daar zo voor het raam. Altijd als ik naar de supermarkt rijd, kom ik er langs. Vroeger stopte ik dan even, nu niet meer.”