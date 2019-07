De Tour in zes wijnen: Van Reims naar Mâcon

De Tour start vandaag in Brussel, maar na een passage door ons land gaat het al snel richting Reims en Epernay, het kloppende hart van de Champagne. Via een ommetje langs de Elzas en de Jura arriveert het peloton zaterdag in de zuidelijke Bourgogne. Vier fraaie wijnstreken vertaald in zes wijnen én tips voor boeiende uitstapjes.