Californië verbiedt discriminatie op grond van kapsel: “Wet beschermt rechten van zwarte bevolking”

Als eerste staat van de Verenigde Staten gaat Californië met een wet in tegen discriminatie op grond van kapsels. Gouverneur Gavin Newsom ondertekende woensdag (plaatselijke tijd) de zogeheten “CROWN”-wet ter bescherming van mensen met een haartooi als dreadlocks of een afrokapsel op de arbeidsmarkt en op school.

De zwarte senator Holly Mitchell had het voorstel ingediend, dat vooral tegen de benadeling van zwarten gericht is. “Deze wet beschermt de rechten van zwarte Californiërs die hun haar op natuurlijke wijze willen dragen, zonder druk om zich aan de eurocentrische normen aan te passen”, zei Mitchell, een Democrate met afrolokken.

Gouverneur Newsom verwees naar het geval van een zwarte scholier aan een middelbare school in New Jersey die in 2018 door zijn trainer gedwongen werd zijn dreadlocks af te knippen voor een worstelwedstrijd.