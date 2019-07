Wie zou hier wonen? “In een gewoon huis zou ik me niet thuisvoelen”

In het Oost-Vlaamse Moerbeke-Waas prijken gigantische olifanten langs de weg. Die waren ooit onderdeel van het circus Rose-Marie Malter. Vandaag is het in het bezit van Patrick Malter, zoon van. Verder heeft hij op zijn terrein nog tal van woonwagens te koop staan. Zelf woont hij ook in een stacaravan. “Ik ben geboren en getogen in een woonwagen. Ik heb nooit iets anders gekend. In een gewoon huis zou ik me niet thuisvoelen”, klinkt het.