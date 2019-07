Senaat is gestart, maar voor meerderheid hoefde dat eigenlijk niet

Zelden was er zo weinig animo bij een eedaflegging als gistermiddag in de Senaat. Echt verbazingwekkend is dat niet, want voor de meerderheid van de aanwezigen kan de Senaat beter afgeschaft worden. Onder meer N-VA, Open VLD, Groen en Vlaams Belang hebben al openlijk gepleit voor de afschaffing. Alleen kan zoiets slechts met een grondwetswijziging aan het einde van de legislatuur en daarover bestond voor de verkiezingen geen consensus. Dus ook deze eedaflegging in de Senaat was niet de laatste.

Toch zijn de activiteiten van de Senaat al drastisch beperkt: het is vooral een ontmoetingsplaats voor alle vertegenwoordigers van het land. De zestig vertegenwoordigers komen amper acht keer per jaar samen en worden sinds 2014 niet meer rechtstreeks verkozen. De 29 Nederlandstalige senatoren worden aangeduid door het Vlaams Parlement, 20 anderen komen uit het Parlement van de Franse Gemeenschap (10), het Waals Parlement (8) en het Brussels Parlement (2). Ook het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap levert een vertegenwoordiger. Voor die vijftig senatoren is geen extra loon voorzien, aangezien ze al betaald worden in een ander parlement. Volgende week leggen ook de tien gecoöpteerde senatoren de eed af. Zij krijgen wel een vergoeding.