Aardbeving met kracht van 6,4 in zuiden van Californië: “Dat was een héle zware”

In het zuiden van de Amerikaanse staat Californië heeft zich donderdag kort voor de middag (plaatselijke tijd) een aardbeving met een kracht van 6,4 voorgedaan. Dat meldt het Amerikaanse geologisch bureau USGS.

Er is op dit moment geen sprake van slachtoffers, melden verschillende media. Eerder maakten andere bronnen gewag van een kracht van 6,6. Het epicentrum van de beving zou zich bevinden in de buurt van Ridgecrest, zowat 240 km ten noordoosten van Los Angeles.

De beving was erg zwaar en duurde ook vrij lang. “De kroonluchters hangen nog te zwieren”, zei de manager van de Hampton Inn and Suites in Ridgecrest zo’n vijf minuten na de beving. “Er is wel heel wat schade. De vloer is gebarsten.”

De brandweer van San Bernardino meldt dat in de buurt van het epicentrum wel schade is: “Gebouwen met kleine barsten, waterleidingen die gebroken zijn en enkele elektriciteitslijnen zijn beschadigd. Bepaalde wegen zijn versperd doordat er rotsen op gevallen zijn.”

Kort na de beving waren er nog minstens 4 naschokken, met een kracht van 4,7; 3,5 en 4,2. Volgens Paul Caruso, geofysicus bij het USGS, was het goed dat de beving zich voordeed in een woestijngebied. “Een beving van die sterkte, in de buurt van een grote stad, had een enorme vernieling kunnen veroorzaken, mogelijk met heel wat doden.”

Heel wat Amerikanen filmden de beving of tweetten erover. Onder anderen ook Lana Del Rey, die vond dat het een héél zware beving betrof.

That was a huge one — Lana Del Rey (@LanaDelRey) July 4, 2019

Been living in Los Angeles all my life. That was the longest earthquake I’ve ever experienced. Not jerky. Smooth and rolling. But it was loooong. It was so long I thought for the first time ever “Is this the big one?” Damn. Respect Mother Nature. She’s the boss. — Ava DuVernay (@ava) July 4, 2019

Iemand anders filmde zijn zwembad, dat heftig heen en weer bewoog, nog iemand anders filmde de ravage in een drankwinkel vlak bij het epicentrum.

Wow! A guest at The Venetian in Las Vegas shared this video of the shaking they say because of the #earthquake: https://t.co/GGfL41Jph0 pic.twitter.com/jZLO0uaW1A — KSNV News 3 (@News3LV) July 4, 2019