Van Manchester United verkast naar PSG: Ander Herrera

Ander Herrera zet zijn carrière verder bij PSG. De Spaanse aanvallende middenvelder komt transfervrij over van Manchester United en ondertekende donderdag in Parijs een contract tot 2024.

De 29-jarige Herrera speelde vijf seizoenen voor ManU en won met de club onder meer de Europa League (in 2017) en de FA Cup (in 2016). Hij speelde 189 wedstrijden voor de Red Devils en maakte daarin 20 doelpunten (plus 27 assists).

“PSG is de grootste club in Frankrijk en blijft groeien. Het team speelt mee voor alle mogelijke prijzen. Ik had erg veel zin om naar Parijs te komen en deze kleuren te dragen”, zegt de tweevoudig Spaans international. “De club heeft een hele mooie geschiedenis en ik ben blij mee te kunnen schrijven aan nieuwe bladzijden. Ik beloof drie dingen: werk, professionalisme en passie.”