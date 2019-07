N-VA en de Belgische vlag: daar komen soms vodden van

Eerst was er Liesbeth Homans die de Belgische vlag “grappend” een “vod” had genoemd. Woensdagavond wrong ook Theo Francken zich in bochten om die uitspraak niet te moeten herhalen, maar zeker ook niet tegen te spreken. Waarom hebben N-VA’ers toch zo veel moeite met een tricolor lapje stof? “Het is een symbool van iets dat al verleden tijd had moeten zijn.”