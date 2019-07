Leerkracht ging boekje te buiten toen ze Dries Van Langenhove een ‘randdebiel’ noemde

Een leerkracht van het Atheneum in Mariakerke (Gent) is haar boekje te buiten gegaan toen ze Dries Van Langenhove, die als onafhankelijke zetelt in de Vlaams Belang-kamerfractie, “randdebiel” noemde in de klas. Dat oordeelt de commissie zorgvuldig bestuur, na een klacht van Dries Van Langenhove zelf. De feiten vonden in januari plaats tijdens een les zedenleer in het zesde middelbaar, tijdens een discussie over de politiek. Een leerling maakte stiekem een filmpje van hoe de leerkracht van leer trok tegen Van Langenhove.