Alweer vestigt internationaal e-commerce-bedrijf zich net over de grens: België pakt naast Zalando en 1.500 jobs

Wie schoenen of een broek bij Zalando bestelt, krijgt die binnenkort misschien vanuit Rotterdam thuis geleverd. De Duitse webshop bouwt daar een distributiecentrum om onder meer de Belgische markt te bedienen. Veertien hectare groot en goed voor 1.500 jobs. “Opnieuw een grote speler die net over de grens bouwt”, reageert handelsfederatie Comeos. “De regering had beloofd om nachtarbeid goedkoper te maken, maar we wachten nog steeds.”

Lange tijd was de Waalse grensgemeente Dour in de running als nieuwe locatie voor Zalando. Maar ondanks het politieke lobbywerk is die deal vorig jaar toch afgesprongen. Te hoge loonkosten, te weinig mogelijkheden voor nachtarbeid en een te woelig sociaal klimaat in Wallonië, vond de Duitse internetreus na maandenlang onderhandelen.

Donderdag maakte Zalando bekend dat het voor Rotterdam kiest, op tachtig kilometer van de Belgische grens. Het wordt zijn nieuwe uitvalsbasis om kledij en accessoires over heel Nederland, België en Frankrijk te verdelen. De magazijnen worden veertien hectare groot, en het bedrijf stelt 1.500 nieuwe jobs in het vooruitzicht, vooral voor laaggeschoolden.

“Het is de zoveelste keer dat we jobs aan het buitenland verliezen”, reageert Dominique Michel, de topman van handelsfederatie Comeos. Om zijn punt kracht bij te zetten, heeft hij een overzicht gemaakt van alle distributiecentra die er de voorbije jaren net over de grens zijn bijgekomen. “Het gaat in totaal over meer dan 17.500 jobs die de voorbije jaren aan onze neus zijn voorbijgegaan.”

Dat overzicht betekent niet dat België een complete zwarte vlek is. Nike, Ikea en Lego bijvoorbeeld werken voor hun e-commerce vanuit distributiecentra in ons land. Ook de Chinese gigant Alibaba koos voor ons land, ten koste van Nederland. Maar het blijft wel een feit dat de meeste grote internationale spelers een locatie net over de grens verkiezen. De redenen die daarbij telkens terugkomen, zijn de grotere flexibiliteit en de lagere loonkosten in onze buurlanden.

Regering van weglopende jobs

Aan die flexibiliteit is de regering-Michel vorig jaar een stuk tegemoetgekomen. Zo mogen bedrijven al vanaf 8 uur ’s avonds nachtarbeid toestaan (in plaats van pas na middernacht). Ook aan de kosten werd gedacht, met de belofte om de loonlasten te verlagen. Maar die is er een jaar later nog steeds niet gekomen. “We wachten nog steeds”, zegt Dominique Michel. “Elke maand die voorbijgaat, is een verloren maand. Nu verliezen we opnieuw 1.500 jobs.”

Bij de bevoegde minister Alexander De Croo (Open VLD) is te horen dat Europa die loonlastenverlaging blokkeert. “Omdat de verlaging op één sector is gericht, beschouwt Europa dat als verdoken staatssteun”, aldus zijn woordvoerder. “Omdat de regering nu in lopende zaken is, kunnen we geen nieuwe initiatieven nemen.”

Als de nieuwe federale regering niet nog meer Zalando’s en co. wil zien vertrekken, dan zal ze zich in ieder geval wel moeten haasten. De voorbije vijf jaar is de online verkoop in Europa bijna verdubbeld, naar een waarde van ruim 600 miljard euro. De Europese Commissie verwacht dat die sterke groei zich de komende jaren voortzet.