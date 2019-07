Zo zullen burgemeesters de Tour veilig door hun gemeente laten rijden: “Als de Muur vol staat, gaat die voor het eerst ooit dicht"

Wie zaterdag op de Muur naar de Tour wil kijken, zal er vroeg bij moeten zijn. “Als de Muur vol is, sluiten we die onherroepelijk af”, zegt Jurgen De Landsheer, chef van de politiezone Geraardsbergen. “Iets wat nooit eerder gebeurd is, zelfs niet tijdens de Ronde.” Maar ze verwachten in Geraardsbergen dan ook drie keer zo veel volk als tijdens ‘Vlaanderens mooiste’. Op de rest van het parcours moet je rekening houden met urenlang afgesloten wegen. En in Brussel roepen supermarkten op “om beter op vrijdag al grote inkopen te doen”.