Man vindt lichaam van vriendin terug in “zee van bloed”, belt politie en wordt opgepakt

In dit huis in Neupré werd de vrouw dood teruggevonden. Foto: Thomas Van Ass

Bizarre moordzaak in de gemeente Neupré, vlak bij Luik. Daar is in het huis van een 33-jarige man het lichaam teruggevonden van een 56-jarige vrouw. Ze werd hardhandig - mogelijk met een baseballbat - om het leven gebracht.

Het was de partner van de vrouw die het slachtoffer woensdagavond rond tien uur terugvond in de hal van zijn woning. De vrouw werd volgens de eerste vaststellingen teruggevonden in een zee van bloed en werd geslagen met een hard object. Mogelijk iets van het kaliber van een baseballbat. Buren zouden geschreeuw gehoord hebben.

De man belde daarop de politie, maar kon later geen goeie verklaring geven. Onder meer zijn tijdsbesteding en alibi waren erg onduidelijk. Op zijn kleren werden ook sporen van bloed teruggevonden. De man werd daarom opgepakt.