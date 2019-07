Vijftig kledingmerken gaan zelf berichten over wanpraktijken in fabrieken

Vijftig modemerken gaan voortaan op hun eigen website berichten over welke problemen ze ondervinden bij de productie van hun kledij en hoe ze die gaan aanpakken. Dat kan gaan van onveilige werkomstandigheden en slechte hygiëne tot overmatig werken en zelfs kinderarbeid.

De merken, waaronder grote spelers zoals C&A, Hema en Hunkemöller, zijn aangesloten bij het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel, dat erop zal toezien of de beloofde stappen ook effectief worden uitgevoerd. “Het is de eerste keer dat de bedrijven zo transparant moeten communiceren”, zegt woordvoerder Marieke Ruijgrok. “Ze moeten zelf prioriteiten bepalen en ook kenbaar maken wat het plan van aanpak is om misstanden op te lossen.” Zo staat op de website van Wibra te lezen dat de focus in Chinese fabrieken ligt op de correcte registratie van werktijden en in Bangladesh op veilige en hygiënische werkomstandigheden. De merken die het convenant hebben ondertekend, moeten ook focussen op duurzame productie. “De productieketen wordt volledig in kaart gebracht. De mode verduurzamen is het grootste doel.”

Of de consument daardoor niet naar supergoedkope ketens als Primark stapt? “Het is een proces van lange adem”, zegt Alexandra De Raeve, voorzitter van de vakgroepen mode en textiel op HoGent. “Op korte termijn zal er niet heel erg veel veranderen, maar het is wel een onderwerp dat leeft en de bewustwording wordt steeds groter.”