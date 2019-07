Dierenartsen waarschuwen: “Zoutlampen zijn extreem gevaarlijk”

Zo’n himalaya-zoutlamp ziet er misschien wel leuk uit, als je huisdieren hebt let je er maar beter mee op. Dat zeggen enkele dierenartsen na een aantal fatale ongelukken.

Vooral voor katten kan zo’n zoutlamp gevaarlijk zijn. Een Nieuw-Zeelandse vrouw getuigt hoe haar kat plots onherkenbaar veranderd was. Ruby, de poes, begon raar te wandelen en hield haar hoofd op een ongewone manier. Wat later werd het alleen maar erger: Ruby kon niet meer horen, zien of wandelen. Ook eten en drinken werd problematisch.

In de dierenkliniek bleek dat Ruby enorm hoge hoeveelheden natrium - zout - in het bloed had. Het beestje had een zoutvergiftiging opgelopen door het veelvuldig likken aan de lamp. Was ze niet opgenomen in het ziekenhuis, dan was Ruby gestorven. “Door het vele zout gaan de hersenen opzwellen, wat erg gevaarlijk kan zijn”, zeggen de dierenartsen van het ziekenhuis.