Neefje van de Lukaku’s wil bij Celtic in voetsporen treden van Boyata

Ook na het vertrek van Rode Duivel Dedryck Boyata zal er komend seizoen een Belg voetballen bij de Schotse traditieclub. De 24-jarige Belgische linkerflankspeler Boli Bolingoli, het neefje van de Lukaku’s, heeft een contract tot 2023 getekend bij Celtic. De voorbije twee jaar speelde hij bij Rapid Wien in Oostenrijk. Dat ving nu naar verluidt zo’n 3,5 miljoen euro voor Bolingoli. Daarvoor voetbalde hij bij Club Brugge, met op het einde een uitleenbeurt aan STVV.

“Vorige week hoorde ik dat ze interesse in mij hadden en mijn manager hadden gecontacteerd”, aldus Bolingoli. “Tegen een club als Celtic kan je niet neen zeggen. Celtic heeft altijd grote spelers gehad en Dedryck Boyata is er daar een van. Ik ben blij dat ik nu in zijn voetsporen treed. Hij had een goeie invloed op de club en hopelijk kan ik hetzelfde doen. Ik kan niet wachten om voor 60.000 mensen in Celtic Park te spelen.”