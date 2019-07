CLUBNIEUWS. Hagi nu ook gelinkt aan Anderlecht, vijfde transfer voor Antwerp?

Hagi Junior is gegeerd: na Sevilla en RC Genk wordt hij nu ook fel gelinkt aan Anderlecht. Sander Coopman werd gisteren al de vierde transfer van Antwerp in één week tijd en er is mogelijk nog eentje op komst. Bij Club Brugge moest aanvaller Rezaei het veld verlaten tijdens de training met een probleem aan de teen. Uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Hagi kiest snel, Makarenko out tot september

Ianis Hagi (20) is gegeerd. De Roemeense spelverdeler van Viitorul is in beeld bij Sevilla en RC Genk, maar hij wordt nu ook fel gelinkt aan Anderlecht. Uiteraard ook omdat zijn vader – legende en voormalig Barça-speler Gheorghe Hagi – in maart RSCA nog bezocht.

De offensieve middenvelder – die op het EK U21 speelde – zou ten laatste zondag een keuze willen maken en zijn voorkeur lijkt uit te gaan naar een club die Europees voetbalt. Anderlecht kijkt dus toe, maar het heeft ook al Verschaeren en Vlap voor die positie.

Op uitgaand vlak is het vertrek van Sylvère Ganvoula in de maak. De Duitse tweedeklasser Bochum die de spits vorig seizoen al huurde wil hem nu langer houden. Dit keer gaat het wel om een definitieve transfer. Ganvoula is al akkoord met de club, maar de details moeten nog uitgeklaard worden.

Uit de ziekenboeg is er nieuws van Yevheni Makarenko. De Oekraïner zal niet kunnen vertrekken bij RSCA. Hij is geopereerd aan een chronisch probleem aan de hiel en revalideert goed. Toch moet Makarenko niet voor september op het veld verwacht worden.(jug)

ANTWERP. Coopman tot 2022 bij Antwerp, ook De Sart wil komen

Sander Coopman (24) werd gisteren al de vierde transfer van Antwerp in één week tijd. De middenvelder verliet de stage van Oostende, legde medische tests af en tekende tot 2022 bij de Great Old, dat al twee jaar geïnteresseerd was. Hij had nog kunnen aansluiten op stage, maar omdat zijn vrouw hoogzwanger is, blijft hij in ­België.

Alexis de Sart (22) zou graag de vijfde Antwerp-transfer worden. De middenvelder daagt niet meer op bij STVV, omdat hij meent dat hij een vrije speler is. Volgens zijn entourage maakte de club een administratieve fout bij het lichten van zijn optie. “Dit is een spel om de prijs te beïnvloeden. Daar doen wij niet aan mee”, zegt voorzitter David Meekers, die overtuigd is dat hij wettelijk nog vastligt. Antwerp, dat De Sart in januari al wou ­halen, is opnieuw erg geïnteresseerd om hem in te lijven. Liefst als vrije speler, indien nodig na onderhandelingen met STVV. Een verlengd verblijf van Omar Govea lijkt van de baan.(dvd, pivan)

CLUB BRUGGE. Rezaei valt uit tijdens training

Gisteren trok Club Brugge op teambuilding in de buurt van Garderen. Langs het water moesten de spelers in verschillende groepjes een katapult bouwen om munitie af te schieten. Dat lukte bij de ene al beter dan bij de andere. Vervolgens kregen de groepjes ook nog de opdracht om een vlot in elkaar te flansen en daar een eindje mee te varen. ’s Avonds stond een barbecue op het programma.

In de voormiddag moest aanvaller Rezaei het veld verlaten tijdens de training met een probleem aan de teen. Hij kon wel op eigen kracht nog richting het spelershotel fietsen en deed mee aan de teambuilding. Waarschijnlijk is de Iraniër niet fit om aan te treden tegen AZ zaterdag. Ook Amrabat verliet het veld een kwartiertje vroeger dan de rest. Hij had wat last van de lies. Dennis kon dan weer voor het eerst deze week aansluiten en maakt mogelijk minuten tijdens de oefenpot van zaterdag.

De tweede nieuwkomer bij Club Brugge trainde gisteren voor de eerste keer mee. Eduard Sobol (24) kwam in de nacht van woensdag op donderdag aan in het spelershotel in Garderen en mocht ’s ochtends aan het ontbijtbuffet meteen kennismaken met zijn nieuwe ploegmaats. Tijdens de ochtendtraining deed hij meteen alles mee. De Oekraïner wordt gehuurd van Shakhtar Donetsk met aankoopoptie. “Ik trek graag mee ten aanval, maar ik ben natuurlijk ook verdedigend sterk”, stelt hij. Het werd een hartelijk weerzien met Dennis, want de twee speelden nog samen bij Zorya Luhansk.(jve)