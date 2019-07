Zwemvest verplicht voor wie pedalo huurt

Wie straks een waterfiets of zogenaamde pedalo huurt, moet verplicht mét een zwemvest op het water. Hetzelfde geldt voor wie een kano of kajak huurt. De verhuurders van deze vaartuigen worden door de nieuwe wet op de pleziervaart immers verplicht “áán boord van kajaks, kano’s en waterfietsen in zwemvesten te voorzien”, zo zegt de FOD Mobiliteit.

Of de huurders de zwemvesten – die zich dus op het vaartuig moeten bevinden – ook effectief aantrekken, is hun eigen verantwoordelijkheid, “maar we raden het sterk aan”, aldus nog de overheidsdienst. De nieuwe wet op de pleziervaart verplicht ook watersporters die zich op zee wagen in meer gevallen dan vroeger tot het dragen van een reddingsvest.

Belangenvereniging Wind & Watersport Vlaanderen is allesbehalve blij met de nieuwe wet, in die mate zelfs dat veel watersportverenigingen als teken van protest de zwarte vlag zullen hijsen. Doorn in het oog is bij hen vooral de verplichte registratie van alle bootjes die langer zijn dan 2,5 meter ‘wat 150 euro per boot kost. We hebben clubs die meer dan 100 lesbootjes bezitten, die nu allemaal geregistreerd moeten worden, wat een factuur van paar tienduizend euro’s betekent. ” De vereniging vreest dat veel clubs geen andere keuze zullen hebben dan de prijs voor zeilopleidingen te verhogen. Ze eisen daarom dat bevoegd minister van Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) overgangsmaatregelen invoert. (wer)