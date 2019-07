Nederland-Zweden breekt record met vijf miljoen kijkers

Vijf miljoen Nederlanders hebben woensdagavond gezien hoe de vrouwen van Oranje zich tegen Zweden verzekerden van een plaats in de finale op het WK voetbal. Nederland-Zweden was de best bekeken voetbalwedstrijd bij de vrouwen aller tijden en de best bekeken tv-uitzending sinds de huldiging van de Oranje Leeuwinnen in augustus 2017. Toen keken 5,4 miljoen Nederlanders naar de huldiging van de Europese kampioenen.

De halve finale lokte in Vlaanderen 148.788 kijkers op het kanaal van Ketnet, verlengingen inbegrepen. De halve finale tussen Engeland en de VS was een dag eerder goed voor 101.180 kijkers. Uitschieters bij de kwartfinales waren Frankrijk-VS (208.208) en Italië-Nederland (177.902). Bij de achtste finales scoorde Frankrijk-Brazilië (165.775) opvallend goed. De finale wordt zondag vanaf 16.30 uur uitgezonden op Canvas.(tdl)