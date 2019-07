Tevredenheid treinreizigers hoogst sinds 2015

Er is een erg hoge tevredenheid over de treinbegeleiders. Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De tevredenheid van de reizigers over de NMBS stijgt dit jaar fors. In de eerste vijf maanden van het jaar gaf 66,3 procent van de bevraagde klanten het Belgische spoorbedrijf een score van 7 op 10 of meer. Dat blijkt uit de resultaten van de tevredenheidsenquête die De Tijd kon inkijken. Met twee reizigers op de drie die tevreden zijn, behaalt de NMBS de beste score sinds 2015, toen de meetmethode werd ingevoerd.

In 2018 toonde amper 60 procent van de reizigers zich tevreden over de diensten van het spoorbedrijf. Die slechte score was vooral te wijten aan de dramatische vertragingen. Vorig jaar reed 87,2 procent van de treinen volgens de wettelijke definitie op tijd. In de realiteit komt amper de helft van de treinen met minder dan 1 minuut vertraging aan.

Sinds januari zit de stiptheid evenwel in de lift. In de eerste vijf maanden van dit jaar reed 90,4 procent van de passagierstreinen op tijd, een stuk meer dan in 2018. Terwijl vorig jaar amper vier op de tien reizigers zich tevreden toonden over de stiptheid, is dat dit jaar voorlopig het geval voor de helft van de reizigers. Opmerkelijk is ook de erg hoge tevredenheid over de treinbegeleiders.

Toch zit de NMBS niet op rozen. De stiptheid is, na de prijs van een treinrit, nog altijd de parameter die de allerslechtste score krijgt. Bovendien blijft het afwachten hoe de tevredenheid dit jaar verder evolueert.