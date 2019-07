Vierarmentunnel na bijna zeven uur weer opengesteld: hinder blijft groot, medisch interventieplan afgekondigd

De Vierarmentunnel in Tervuren is rond 14 uur in beide richtingen weer opengesteld nadat die sinds vrijdagochtend ruim 7 uur lang afgesloten was geweest. De verkeershinder was enorm: er stonden kilometerslange files. “Hou er rekening mee dat de files niet meteen kunnen oplossen”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

De Vierarmentunnel werd vrijdagochtend rond 7 uur in beide richtingen afgesloten als gevolg van een stroompanne. Het verkeer kon enkel bovengronds, maar dat verliep zeer moeizaam, wat aanzienlijke verkeersproblemen veroorzaakte. Het medisch interventieplan werd afgekondigd: momenteel worden er flesjes water uitgedeeld aan bestuurders die vaststaan in de file.

Het verkeer stond er zo goed als stil, met files van meer dan 10 kilometer als gevolg. Daarnaast was er hinder aan het einde van de E411. Daar stond het verkeer zo goed als stil vanaf Overijse, wat betekende dat de file er meer dan vijf kilometer bedroeg.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt bestuurders aan om het gebied te vermijden. Het verkeer over de lange afstand, van Gent naar Hasselt, krijgt de raad om te rijden via Antwerpen.

In de omgeving van de #Tervuren is het verkeer op de Brusselse Ring #R0 volledig stilgevallen. Door technische problemen is de #Vierarmentunnel afgesloten in beide richtingen. Vermijd best de zone, want de files groeien snel aan! pic.twitter.com/UkALUTcvmq — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) July 5, 2019

Rond 14 uur kon de tunnel in beide richtingen weer opengesteld worden voor het verkeer. De verkeershinder zal vermoedelijk nog lange tijd aanhouden. “Hou er rekening mee dat de files niet zomaar kunnen oplossen”, zegt Bruyninckx. “Ook in de rest van Vlaanderen staat er meer file dan een normale vrijdagnamiddag. Rond 14 uur is dat normaal 40 kilometer, nu is dat 120. Dat is te wijten aan de situatie aan de Vierarmentunnel, maar ook door de vele vertrekkende vakantiegangers en het feit dat het bouwverlof in bepaalde delen van het land gestart is.”