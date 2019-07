Jonge bromfietser (17) overlijdt na aanrijding in Heestert

Avelgem / Zwevegem - Een 17-jarige bromfietser uit Avelgem is overleden na een verkeersongeval in Heestert. Rond middernacht was er in de Vierkeerstraat een aanrijding tussen de bromfietser en een personenwagen. Het ongeval werd de tiener fataal en hij stierf ter plaatse.

Hoe het ongeval precies gebeurde, moet het onderzoek van het parket uitwijzen. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse. De hulpdiensten bevestigen wel dat de bromfietser aan de verkeerde kant van de weg reed. Het is nog onduidelijk waarom de 17-jarige jongen aan de linkerkant reed. De bestuurder van de personenwagen probeerde nog uit te wijken, maar kon een aanrijding niet vermijden. De autobestuurder werd in schok afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het is ver van de eerste keer dat er in de Vierkeerstraat in Heestert een ongeval gebeurd. De voorbije twintig jaar waren er al een achttal dodelijke ongevallen en ook voordien lieten al heel wat mensen er het leven.