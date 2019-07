Marko Arnautovic zorgt voor hallucinante toestanden en “verschrikkelijke” transfer: “Hij is geen koe of paard dat je verkoopt”

Ken je ze, de getalenteerde voetballers met een hoek af? Wel, Marko Arnautovic is er zo eentje. En dat hebben ze bij West Ham geweten.

Dertig jaar is de Oostenrijkse aanvaller intussen. De Hammers zijn de zesde club waarvoor hij speelt in zijn carrière. Drie prijzen won de 77-voudige international in zijn loopbaan, allemaal in hetzelfde seizoen: de treble met Inter (Champions League, titel en beker in 2010). Hij droeg toen exact nul goals en nul assists bij aan die Milanese triomf, maar liet er wel speciale schoenen van maken.

Marko Arnautovic’s boots, commemorating his zero goals, zero appearances contribution to Inter’s European Cup win. pic.twitter.com/hIzjy1zH25 — Seb Stafford-Bloor (@SebSB) 4 juli 2019

Twente kreeg ooit 6 miljoen euro voor Arnautovic, die zich bij Stoke City weer op de voetbalradar speelde en in 2017 voor 22 miljoen naar West Ham trok. Per week verdient de Oostenrijker zo’n 120.000 euro in Londen, maar de 30-jarige spits is uit op meer. In januari kon én wilde hij al weg. De Chinese topclubs Shanghai SIPG en Guangzhou Evergrande waren bereid 42 miljoen te betalen. Arnautovic ging onderhandelen, als boodschap aan West Ham dat hij wilde vertrekken. Maar hij kwam er niet uit met de Chinezen en… verlengde zijn contract tot 2023.

Zes maanden later is het weer van dat. Shanghai SIPG wil opnieuw proberen om Arnautovic naar China te halen. Deze keer legde het een bod van 21 miljoen op tafel voor de diensten van de aanvaller. West Ham lachte het “beledigende bod” weg, tot woede van Arnautovic. Waarop die prompt een transferverzoek indiende.

Foto: AFP

Geen koe of paard

“Marko is geen koe of paard dat je verkoopt op de markt”, zei broer/manager Danijel Arnautovic aan Sky Sports. “Hij is een zeer getalenteerde voetballer die wordt gebruikt door West Ham. Voor de club is hij niet meer dan een nummer. West Ham wilde van hem af in januari en dat wil de club nog steeds, als er maar genoeg geld op tafel wordt gelegd. Dat is alles waar die club om draait.”

Nog volgens Sky Sports is West Ham geneigd om deze “verschrikkelijke deal” dan toch maar te aanvaarden in een poging om zo snel mogelijk af te raken van Arnautovic. Ook de BBC meldt dat de Oostenrijker op korte termijn richting China vertrekt. Het zou in dat geval wel gaan om een iets hoger bod van zo’n 25 miljoen.