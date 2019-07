LA Galaxy gaat de mist in met shirt Ibrahimovic, maar Zweed scoort twee keer tegen Pozuelo

LA Galaxy heeft vannacht met 2-0 gewonnen van Toronto. Een knappe zege in de strijd om de play-offs in de MLS. Wie anders dan Zlatan Ibrahimovic scoorde beide doelpunten voor de thuisploeg? De Zweed zit nu aan dertien goals dit seizoen. Al was er wel een minpuntje. De Galaxy gingen de mist in met het shirt van hun sterspeler, waarop niet Ibrahimovic maar Irbahimovic stond. Maar Alejandro Pozuelo (ex-Genk) zag de Zweed dus gewoon twee keer scoren. Pech voor de Spanjaard van Toronto, dat zevende is in het Oosten. LA Galaxy is tweede in het Westen.

Het foute shirt van Zlatan:

Imagine watching your first game as a boy and seeingbthie tall man and great player people call zlatan and then read on his back irbahimovic... your whole life will be a lie and now one will ever manage to convince you his name is ibrahimovic pic.twitter.com/4BpHpCrTPM