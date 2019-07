Nicolas Sarkozy krijgt groeispurt op cover van Paris Match en is plots een kop groter dan Carla Bruni: “Geen Photoshop”

Een innig kiekje van de Franse ex-president Nicolas Sarkozy en zijn echtgenote Carla Bruni op de cover van Paris Match, maar slechts één ding valt op: Sarkozy is plots een kop groter dan Bruni terwijl hij in het echt bijna 10 cm kleiner is. Het magazine ontkent de foto geretoucheerd te hebben. “Het is een kwestie van perspectief.”

Het is een lieflijk, huiselijk tafereel. Beiden casual gekleed en een relaxte uitstraling. Nicolas Sarkozy glimlacht en kijkt recht in de lens terwijl zijn echtgenote haar hoofd op zijn schouder legt. Al valt slechts één ding op: de ex-president lijkt plots een kop groter dan zijn echtgenote.

In het echte leven is Sarkozy niet bepaald een boom van een vent. Hij is met 1.66 m bijna tien centimeter kleiner dan zijn vrouw Carla Bruni. Zij zou 1.75 meter groot zijn. De cover lokte zo veel reactie uit dat het magazine op haar website reageerde op het voorval. “Neen, we hebben de voormalige president niet geretoucheerd om hem groter te doen lijken.” Het magazine legt uit dat de foto genomen werd terwijl het koppel op een trap in hun tuin zat. “Nicolas Sarkozy zat, voor de foto die gekozen werd voor de cover, op een trede hoger dan zijn vrouw.”

