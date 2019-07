Moederbedrijf Brantano doet megadeal en neemt Zweedse Ellos Group over

FNG Group, het moederbedrijf van onder meer schoenenketen Brantano, neemt de Zweedse Ellos Group over. De Belgische modegroep telt 229 miljoen euro neer voor het e-commercebedrijf in mode en interieur, zo maakte ze donderdagavond laat bekend.

Het in Mechelen gevestigde FNG is de groep boven onder meer Brantano, Fred & Ginger, CKS en Claudia Sträter. De groep zet met de overname in Scandinavië haar eerste stappen buiten de Benelux. Ellos Group is actief in mode en interieur in de regio met merken als Ellos, Jotex, Stayhard en Homeroom, en telt 1,7 miljoen actieve klanten. De omzet van Ellos Group bedroeg vorig jaar 243 miljoen euro.

“Ellos Group is marktleider in Scandinavië en biedt een zeer aantrekkelijke mix aan van mode en interieur- en decoratieartikelen, met een sterke positionering van haar eigen merken. In combinatie met haar krachtig platform voor financiële diensten, is dit een ideale aanwinst voor FNG”, zegt oprichter en CEO Dieter Penninckx.

Met de overname wil FNG niet alleen zijn productaanbod vergroten, maar ook zijn e-commerceactiviteiten sterk uitbreiden. Er zullen “belangrijke synergieën ontstaan, zowel qua omzetgroei als via optimalisatie van de kostenstructuur”, luidt het. De groep schat dat de jaarlijkse impact op de brutobedrijfswinst (EBITDA) op de middellange termijn zal oplopen tot minstens 25 miljoen euro.

FNG koopt de Ellos Group van Nordic Capital en andere aandeelhouders. De overnameprijs bedraagt 229 miljoen euro. Ruim de helft (124 miljoen euro) betaalt FNG cash, 90 miljoen euro in aandelen en 14 miljoen via een renteloze lening. Na de transactie zal Nordic Capital “een belangrijke minderheidsaandeelhouder” worden van FNG.

FNG boekte in 2018 een omzet van 512 miljoen euro.