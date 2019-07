Politie kan voortvluchtige crimineel oppakken: zat verstopt op zolder bij zijn moeder

De Federale Politie kon op donderdagochtend 4 juli de voortvluchtige Z.E. arresteren. De man was in 2012 betrokken bij een politieachtervolging, waarbij hij en zijn kompanen het vuur openden op de politie. In 2017 werd hij in het Hof van Beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden, en kreeg het FAST-team de opdracht hem op te sporen. De man werd aangetroffen in een verborgen ruimte op zolder in de woning van zijn moeder.

De voortvluchtige man was in 2012, samen met drie kompanen, betrokken bij een politieachtervolging. Na een crash konden de mannen ontsnappen nadat ze het vuur openden op de achtervolgende patrouille. In de achtergelaten BMW werden DNA en vingerafdrukken van de man gevonden, evenals professioneel inbrekersmateriaal voor het openen van brandkasten. Z.E. werd voor deze feiten veroordeeld, maar ging in beroep.

Begin 2017 werd de betrokkene in het Hof van Beroep onherroepelijk veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf voor diefstal met geweld en wapens. Er werd een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Het vermoeden bestond dat de man naar Kosovo was gevlucht.

Op donderdagochtend 4 juli 2019 kon het FAST-team van de Federale Politie de voortvluchtige Z.E. arresteren. Ze konden de man lokaliseren op het adres van zijn moeder, in een verborgen ruimte op de zolder. Om 8.05 uur kon hij door het FAST-team, met bijstand van de Lokale Politie van Huy, gearresteerd worden. Hij werd overgebracht naar de gevangenis van Huy.