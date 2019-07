Heuglijk nieuws in Planckendael: kleine zebra Uzuri geboren

In de Zoo Planckendael is een zebra geboren. De kleine merrie heet Uzuri, wat schoonheid betekent in het Swahili. Haar naam is een stuk origineler dan die van de trotse ouders. Die heten André en Nele. Het veulen is nu al te bewonderen op de savanne van Planckendael.

Merrie en veulen stellen het goed. In een persbericht laat Planckendael weten dat het veulentje nog wat wankel op poten staat, maar dat zebramoeder Nele goed voor haar baby zorgt. Ze houdt het veulen dicht bij haar om haar te beschermen tegen jong hengstje Tamu. Laatstgenoemde kan soms iets te enthousiast uit de hoek komen.

Zebra’s kan je vaak herkennen aan het strepenpatroon op hun borst. Mama Nele heeft een daar iets wat lijkt op een hartje, haar dochter Uzuri heeft daar een opvallend driehoekje.

Kweekprogramma

Planckendael neemt deel aan een kweekprogramma van grévyzebra’s, die in het wild een bedreigde soort zijn. Er zijn er in het wild nog maar zo’n 2.800 van over. Ze hebben smalle strepen en grote oren.

Planckendael heeft nu zeven zebra’s. Het is niet de bedoeling dat die allemaal blijven. Als de veulens een paar jaar oud zijn, wordt bekeken in welke andere dierentuin ze terecht kunnen om te kweken. “Dat zal gebeuren na een aanbeveling van de stamboekhouder”, klinkt het bij Planckendael.

Wit of zwart?

Tot slot: zijn zebra’s nu wit met zwarte strepen of omgekeerd?

Aanvankelijk werd aangenomen dat een zebra wit is met zwarte strepen omdat de dieren een witte buik hebben, maar onderzoekster Lisa Smith spreekt dat tegen. Zij stelt dat de witte strepen bij zebra’s ontstaan doordat ze op die plekken geen zwart pigment aanmaken. De witte kleur ontstaat door gebrek aan pigment. Om die reden stelt zij dat het zwarte pigment, dat natuurlijk aanwezig is, de eigenlijk kleur van de zebra is. Volgens Smith is een zebra zwart met witte strepen.

Foto: Zoo Planckendael