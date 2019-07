Het wondermiddel om het klimaat te redden: 1, 2 biljoen bomen planten

Wereldwijd 1,2 biljoen bomen planten is veruit de grootste, maar ook veruit de goedkoopste manier om de klimaatcrisis aan te pakken, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. En het goede nieuws is: er is nog genoeg plaats over om dat te doen.

Onze aarde warmt op, dat is geen nieuws meer. En we weten ook al langer waaraan dat te wijten is: onze massale uitstoot van koolstofdioxide. Maar gelukkig helpt de natuur nog een handje: als bomen groeien, absorberen ze een deeltje van het gas. Hoe meer bomen, hoe meer de uitstoot tenietgedaan wordt, dus.

Op dit moment zijn er echter nog te weinig bomen om de totale uitstoot op te vangen. Maar dat kan veranderen, zo blijkt uit een internationaal onderzoek geleid door de toonaangevende universiteit ETH Zürich. “Als we alle bewoonde gebieden en landbouwvelden schrappen, is er wereldwijd nog ruim 17 miljoen vierkante kilometer aan land beschikbaar”, zegt hoofdonderzoeker Tom Crowther. “Dat is elf procent van het totale landoppervlakte, ofwel ongeveer de oppervlakte van de Verenigde Staten en China samen. Plaats om 1,2 biljoen inheemse bomen te planten. Die zouden maar liefst twee derde van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide opvangen. Een ongelooflijk cijfer en zonder twijfel de voornaamste manier om ons klimaat te redden.”

Toch is het volgens Crowther nog belangrijk om onze uitstoot terug te dringen. “De bebossing zou tussen de 50 en 100 jaar nodig hebben om een volledig effect te hebben.”