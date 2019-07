Zulte Waregem verhuurt Robert Mühren voor derde keer, spits gaat opnieuw naar Nederland

Voor het derde seizoen op rij kan Robert Mühren zijn koffers pakken. Dit keer vertrekt de 30-jarige Nederlander naar SC Cambuur Leeuwarden. Dat maakte de Friese club vrijdag bekend. Eerder werd Mühren al verhuurd aan Sparta Rotterdam en NAC Breda, twee avonturen die op niets uitliepen.

Mühren vervoegde Zulte Waregem in januari 2017, maar paste na een half seizoen - en dertien duels waarin hij twee keer scoorde - al niet meer in de plannen van coach Francky Dury. Hij werd vervolgens verhuurd aan Sparta (2017-2018), NAC Breda (2018-2019) en komend seizoen aan Cambuur. Voor zijn komst naar Zulte Waregem speelde hij ook al voor FC Volendam (2011-2015) en AZ (2015-2017).

De technisch manager van Cambuur, Foeke Booy (ex-trainer Cercle Brugge), was in zijn nopjes met het aantrekken van Mühren. “Robert is een slimme speler, met veel ervaring en een enorme staat van dienst. Hij past goed in de speelstijl die we voor ogen hebben, is balvast en zijn statistieken spreken voor zich voor wat betreft zijn scorend vermogen.”