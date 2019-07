Luchthavenmedewerker knapt uiltje achter het stuur op drukke tarmac: “Ernstige inbreuk op veiligheidsmaatregelen”

Een medewerker van de luchthaven van het Canadese Toronto ging afgelopen de wereld rond nadat hij in slaap viel achter het stuur van zijn karretje, midden op het drukke tarmac. De vermoeide man knapte onverstoorbaar een uiltje terwijl lawaaierige vliegtuigen passeerden en zijn collega’s vlijtig aan het werk waren. “Dit is een ernstige inbreuk op de veiligheidsmaatregelen”, reageert de uitbater van de Toronto Pearson International Airport. “Werknemers moeten op elk moment alert en waakzaam zijn.” Het is niet duidelijk of de slapende man werd berispt of ontslagen.