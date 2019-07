Moederbedrijf Brantano doet megadeal en koopt ‘Zweedse Zalando’: “Het is eten of gegeten worden”

“Het gaat meer dan ooit over eten of gegeten worden.” Dat zei FNG-topman Dieter Penninckx eind april, bij de voorstelling van de jaarcijfers. En zie, nog geen drie maanden later doet de kledinggroep boven onder meer Brantano en Fred & Ginger een megaovername in Scandinavië. Een overname zelfs die meer kost dan het Mechelse bedrijf zelf waard is op de beurs.