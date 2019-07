Zwem- en visverbod door blauwalgen in Spiegelmeer Oostende

Oostende - Er geldt een verbod op baden en vissen in het Spiegelmeer in Oostende. Daar werden blauwalgen vastgesteld. Die algen zijn giftig voor mens en dier. Dat maakt eerste schepen Björn Anseeuw bekend.

Blauwalgen komen voornamelijk voor bij warmer weer in stilstaand water. De algen scheiden gifstoffen af in het water die schadelijk zijn voor mens en dier. Ter plaatse staan nu verschillende borden rond het meer om het verbod aan te duiden. Dat geldt voor minstens drie weken.

“We volgen de situatie op in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij. Op basis van nieuwe testresultaten zullen we beslissen of het verbod moet worden verlengd”, aldus Anseeuw.