Bestuurder rijdt door rood en belandt op zijkant op kruispunt Wijnegem Shopping Center

Wijnegem - Aan het Wijnegem Shopping Center is vrijdagochtend hinder ontstaan door een verkeersongeval. Een bestuurder reed door het rood en veroorzaakte zo het eerste ongeval. Nadien gebeurde nog een tweede (lichter) ongeval waarvan de veroorzaker vluchtmisdrijf pleegde.

Een bestuurder die iets na 9u over de Turnhoutsebaan richting August van de Wielelei reed, negeerde volgens getuigen het rode licht en reed daardoor in de flank van een bestuurster die vanuit de Houtlaan de August van de Wielelei wilde opdraaien. Daardoor belandde de aanrijdende auto op de zijkant.

Beide bestuurders raakten lichtgewond: de mannelijke bestuurder had last van zijn knie maar moest niet naar het ziekenhuis, de vrouw ging mee voor verzorging omdat ze pijn had aan haar hals en haar elleboog. Brandweerlui zetten de auto weer op zijn wielen terwijl de politiezone Minos het verkeer regelde.

In de ontstane file gebeurde nog een tweede kop-staartaanrijding voor de ogen van een van de inspecteurs. “Toen hij de aanrijdende auto de opdracht gaf om zich opzij te zetten om het papierwerk in te vullen, zei de bestuurder dat hij naar het ziekenhuis moest en geen tijd had om te wachten”, zegt Kim Verdoodt van de politiezone Minos. “Vluchtmisdrijf dus, en dat zal hem een gepeperde rekening opleveren.”