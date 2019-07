“Stak u al ooit 50 cent in een verrekijker op de dijk van Middelkerke of het Atomium? Haast u”

Leveranciers van machtige uitzichten zijn het. Voor ­amper een halve ­euro bieden ze “ongeveer 2,5 minuten” een blik op het oneindige, of een haarscherp zicht op het fantastische. Stak u al ooit 50 cent in zo’n verrekijker op pakweg de dijk van ­Middelkerke of het ­Atomium? Haast u, want ze verliezen stilaan de strijd ­tegen de tijd en ­tegen het hightech foto­toestel in uw smartphone.

Járen had ik me afgevraagd hoe het zou zijn. Waarschijnlijk is het gewoon boerenbedrog en geldklopperij, dacht ik. En wat kan je er nu door zien dat je niet gewoon kan waarnemen als je ernaast blijft staan en met je eigen ogen tuurt? Maar ze zien er zo nostalgisch en ­onverzettelijk uit: heftige, blinkende ijzeren bakken met zo’n aandoenlijk opstapje voor kinderen. En misschien bieden ze tóch een zicht dat je nooit meer vergeet?

Ik ben ondertussen 37. Ik heb voor het eerst staan twijfelen aan zo’n “panoramakijker” – zo heten die verrekijkers op toeristische plaatsen – toen we in het tweede leerjaar naar de Zoo gingen. Daar stond er ook ergens één. Twintig frank in de hand, maar het avontuur niet aangedurfd. Toch maar voor de zekerheid voor een plastic speelgoedslang uit de souvenirshop gekozen. Na dertig jaar weifelen was het nu toch stilaan tijd voor daadkracht. De verrekijker op de dijk van mijn thuisstad Blankenberge zou het worden. Kust van Engeland, ik zie u! Windmolen­parken op zee: mijn blik rust op uw draaiende wieken! Vliegt daar een jan-van-gent?

Binnenkijken in flat

50 cent op zak en een prachtige zomeravond uitgekozen. Maar dan kwam de desillusie: de panorama­kijkers bleken er niet meer te staan. “Dat klopt”, zucht Cor Sponselee. Hij werkt bij Euroscope in Hulst, net over de grens met Nederland, het bedrijfje dat de kijkers plaatst. “De stad wou ze niet meer. Niet meer van deze tijd. En de bewoners van de appartementen op de dijk ­waren bang dat je die verrekijkers kon draaien om in hun flat te gaan turen.”

Alsof ook maar íémand een ver­gezicht op de deining van de zee zou willen ruilen voor een blik op de ­lelijke Atlantikwall aan betonnen flats in Blankenberge. Maar toch: weg zijn de kijkers.

“Er zijn er wel nog, elders aan de kust en in België”, zegt Sponselee. “Een veertigtal. Nog niet zo heel lang geleden waren het er minstens drie keer zo veel.”

De panoramakijker heeft het lastig. Dalend rendement – gemiddeld nog zo’n 1.200 euro per jaar per kijker. Dat zijn een handvol nieuwsgierigaards per dag. Smartphones zijn zware concurrenten geworden. Met een nieuwe Huawei P30-telefoon zoom je zo’n 50 keer in en kan je bij wijze van spreken elke mossel aan een windmolenmast in beeld nemen.

“Dat is inderdaad technisch beter dan onze kijkers, die 7,5 tot 15 keer kunnen inzoomen”, zegt Sponselee. “Maar met zo’n gsm heb je de magie natuurlijk niet. Je voelt het al, als je op een plek komt waar zo’n kijker staat: hier is iets magisch te zien. Kinderen zijn er wild van. Het straalt romantiek en nostalgie uit. Dus waarom niet: 50 cent is toch niet duur?”

Erwtensoep

Voor die halve euro gaat het zwarte klepje van voor de lens en kan je “twee tot tweeënhalve minuut” ­kijken, zegt Euroscope. Een stuk van 1 euro biedt zo’n vijf minuten kijkplezier. En je kijkt echt door een bak puur vakwerk.

“Die machines worden al negentig jaar gemaakt bij het bedrijf Winkels, in het Duitse Wuppertal”, zegt Sponselee. “Er zit niets digitaals in: pure mechaniek en techniek. Er zijn verschillende modellen. De Bino, als het robuust moet zijn en er veel zand of zout rondwaait. “Maar de Galilei is het populairst”, zegt Sponselee. “Die staat ook op de Eiffeltoren. Je kijkt er met één oog in, niet met twee, en hij ziet er het meest ouderwets uit. Het is de kijker die het meeste volk trekt.”

De locatie doet natuurlijk ook veel. “Op het Atomium wil natuurlijk ­iedereen in de verte kijken”, zegt Sponselee. “Die draait dus het hele jaar door goed. Aan de kust werken zulke kijkers toch vooral in de ­zomer. Je wilt niet in de regen naar een mistige erwtensoep van een zee staan turen.”

Euroscope is een klein bedrijfje – er werken zo’n veertig mensen – maar het is wel de absolute marktleider in verrekijkers in heel Europa. Arc de Triomphe? Matterhorn? Monaco? Saint-Tropez? Er staat nog een kijker, gemaakt in Wuppertal. Zo’n 1.400, van Spanje tot Polen.

Ik ben intussen naar Middelkerke gereden. Daar staan er nog een paar, op de dijk van Westende, klaar om de Noordzee in detail te onthullen. Eindelijk, daar gaat mijn halve euro. Alsof de duivel ermee gemoeid is, hoor ik nét op dat moment immens gebrom opdoemen van over zee. Daar vliegt een grijze NH90-reddingshelikopter, de opvolger van de Seaking, recht op mij af. Ik probeer als een gek om hem in beeld te krijgen en draai bijna tureluurs van het zoeken. Het lukt, nog even. Fantastisch. De verrekijker is niet zo handig om er met een bril door te kijken. Een paar seconden later gaat het van “klak” en valt het zwarte scherm nogal abrupt voor mijn lens. Gedaan met de pret.

Inzoomen

Was dit het dan? Dit was het dan. Het was... niet bepaald onvergetelijk. Eerder “speciaal”, een soort flashback naar tijden toen je nog moeite moest doen voor dingen en niet alles hapklaar als gebraden duiven in je mond vloog. Mijn dochters zouden het geweldig vinden. Misschien had ik het toch beter dertig jaar geleden gedaan, op schoolreis. Hoe lang kan zoiets nog overleven?

“Er is wel degelijk nog interesse”, zegt Sponselee. “Er verdwijnen locaties, maar er komen er ook bij.” In Sint-Truiden, bijvoorbeeld, hebben ze er sinds vorig jaar vier nieuwe op enkele locaties langs het wandel- en fietsnetwerk van de stad. Ze zijn niet gemaakt in Wuppertal, maar bij het Nederlandse Bruns. “We zetten er zelfs nog één bij”, zegt schepen van Toerisme Hilde Vautmans (Open VLD). “Die dingen zijn heel populair. Bij ons zijn ze ook gratis. En je kan ermee inzoomen.”

Virtual reality

Daar hebben de “oude” verrekijkers niet van terug. “Maar wij zijn ook bezig met de toekomst”, zegt Sponselee. “Met virtual en augmented ­reality.” Het gewone uitzicht is niet meer genoeg. In de Efteling in ­Nederland staat een eerste proef­opstelling: als je daar over de vijver uitkijkt waar de bootjes varen, zie je draken boven het water zoeven.

“Heerlijk voor de kinderen”, zegt Sponselee. “Beeld je de mogelijk­heden in. We kunnen de kijker in ­Waterloo vervangen door een hightech versie waar je de slag bij Waterloo voor je ogen kan zien gebeuren. Zie je Napoleon al voorbij stappen eens je je muntje hebt ingeworpen? Ook augmented reality biedt mogelijkheden. Kijk je vanop Middelkerke naar de zee, dan kan er info door je beeld zoeven over waar er scheepswrakken liggen, of waar de steden liggen aan de Engelse kust.”

Volgens Euroscope is er “veel interesse” in die nieuwe Robboscope, ­zoals hij heet. Het moet de achteruitgang van de andere kijkers tegengaan. Maar die virtual-realitymodellen moeten natuurlijk op het elektriciteitsnet worden aangesloten, er komt meer digitalisering aan te pas, terwijl de oude kijkers volledig ­mechanisch werken en tegen de hardste gesels van wind, regen, zand en zout kunnen. “Maar we verwachten er veel van”, zegt Sponselee. “Het is de toekomst van onze ­branche.”