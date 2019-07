Van Wembley tot Johannesburg: de carrière van Arjen Robben in tien momenten

Van het beslissende tikje in de Champions League-finale tot de teen van Iker Casillas, de carrière van Arjen Robben is er een voor het collectieve geheugen. Het Nieuwsblad vatte de roemrijke carrière van de 96-voudig international samen in tien momenten.

Debuut op 16-jarige leeftijd

Hij is 16 jaar, tien maanden en tien dagen oud als hij van trainer Jan van Dijk plots de opdracht krijgt om zich warm te gaan lopen. Met nog dertien minuten op de klok brengt Van Dijk de jongste debutant uit de clubgeschiedenis van FC Groningen binnen de lijnen. Niet veel later stapt Arjen Robben met zijn kenmerkende glimlach het veld af. Hoewel het duel tegen RKC Waalwijk in 0-0 eindigde, geniet de jonge Robben zienderogen van zijn droom in vervulling gaat.

In zijn eerste seizoen, die hij combineerde met zijn middelbare school, kwam het jonge talent uit het Groningse Bedum tot twee doelpunten in achttien wedstrijden. De regionale omroep RTV Noord zocht het talent op, die later zou uitgroeien tot de wereldster. Let vooral op de prachtige collectie voetbalsjaaltjes op de achtergrond!

Transfer naar PSV

Na twee seizoenen te hebben geroken aan de Eredivisie stapte Robben over van subtopper FC Groningen naar titelkandidaat PSV. In het zuiden betaalde men 9,5 miljoen gulden (omgerekend zo’n 4,3 miljoen euro). Robben maakte al gauw indruk en werd in april 2003 opgeroepen voor het Nederlands Elftal. Op 30 april maakte hij tegen Portugal (1-1), samen met Wesley Sneijder, zijn debuut voor Oranje. Een gouden toekomst leek voor hem weggelegd.

Toch kwam zijn deelname aan het EK in Portugal een jaar later in gevaar. Tot twee keer toe scheurde Robben zijn hamstring af, waardoor het nog onzeker was of hij meereisde naar zijn eerste grote eindtoernooi. Kijk hier zijn onnavolgbare acties in het shirt van PSV:

Bosvelt-wissel

Wie de naam Arjen Robben in combinatie met Dick Advocaat noemt, plakt daar direct Paul Bosvelt aan vast. Het drietal was hoofdrolspeler in de beruchte ‘Bosvelt-wissel’ van bondscoach Advocaat.

Nederland leidde, dankzij twee assists van Robben, met 2-1 tegen Tsjechië op het EK in Portugal als bondscoach Advocaat plots ingreep. Even voor het uur werd uitblinker Arjen Robben naar de kant gehaald en gewisseld voor verdedigend middenvelder Paul Bosvelt. “Het bleek een ongelukkige wissel”, sprak de bonscoach na afloop het grootste understatement ooit uit. De wissel ging de boeken in als de allerslechtste wissel allertijden (vanaf 0:33):

“Voor die prijs mogen ze een Robben-shirt met een handtekening hebben”

Ondanks die wissel verliep het EK ijzersterk voor Robben. Hij speelde zich in de kijker bij de Engelse topclubs Chelsea en Manchester United, waarbij eerstgenoemde een bod 7 miljoen euro op tafel legde. Toenmalig PSV-voorzitter lachte het bod weg: “Voor die prijs mogen ze een Robben-shirt met een handtekening hebben”, reageerde hij openlijk op het bod in de Nederlandse media.

Robben vertrok later alsnog, voor een prijskaartje van 18 miljoen euro, naar Chelsea. De Nederlander groeide uit tot een van de sterspelers in de Premier League, maar door blessureleed en vermeende schwalbes zou hij nooit uitgroeien tot de status van clubicoon.

Drie seizoenen en twee landstitels later liet hij Londen achter zich. Real Madrid legde 35 miljoen euro neer voor de rappe rechtsbuiten. Bij de Madrileense topclub speelde hij samen met vijf andere Nederlanders (Ruud van Nistelrooij, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Klaas-Jan Huntelaar en Royston Drenthe), die in de zomer van 2009 allemaal overbodig bleken te zijn.

Beslissende wereldgoal

In de zomer van 2009 verkaste het gezin Robben naar Zuid-Duitsland om daar tot het einde van zijn carrière te blijven. Met de overgang was zo’n 25 miljoen euro gemoeid. Bij Bayern München blonk Robben uit in het naar binnen kappen vanaf de rechterkant om vervolgens met links hard uit te halen. Het bleek een recept waar tientallen verdedigers toch in bleven trappen.

Bij de Rekordmeister groeide Robben uit tot de potentiële wereldvoetballer die hij bij Chelsea en Real Madrid kon zijn. Robben was vaak beslissend, zo ook tegen Manchester United met een ongeziene wereldgoal:

De teen van Casillas

Vraag een Nederlander naar 11 juli 2010 en de tranen springen direct in de ogen. Niet alleen de beslissende treffer van Andrés Iniesta in de 116de minuut van de WK-finale, maar ook de teen van Casillas zal aan bod komen.

Robben dribbelde in de 62ste minuut alleen op het doel van Iker Casillas af en leek de openingstreffer op de schoen te hebben. De afloop? Robben probeert het moment nog altijd te vergeten:

Held van Wembley

Iedere voetballer droomt ervan: het winnen van de Champions League. Het lukte Arjen Robben echter in de eerste jaren van zijn carrière maar niet. In 2012 miste Robben, uitgerekend tegen Chelsea, een strafschop in de verlenging, waarna Chelsea uiteindelijk met de beker naar huis ging.

In 2013 kwam de droom van Robben alsnog uit. Als een goed jongensboek dribbelde hij in de 89ste minuut door de verdediging van Borussia Dortmund om de bal oog-in-oog met Roman Weidenfeller langs de doelman in het doel te tikken:

“No era penal”

Op het WK van 2014 revancheerde Arjen Robben zich glansrijk van de opgelopen trauma in 2010. De vleugelaanvaller veegde de vloer aan met Spanje door een hoofdrol te spelen in de 5-1-zege in de groep. Iconisch was de solo waarmee hij de 5-1 op het scorebord zette.

Nog bekender was de achtste finale tegen Mexico. Nederland kwam terug van een 0-1-achterstand tegen de Mexicanen, waarna Robben zich liet vallen in het zestienmetergebied. Strafschop, die uiteindelijk werd benut door Klaas-Jan Huntelaar. De Mexicaanse Twitteraar @Josesomor26 hield maar liefst vier jaar lang elke dag bij hoe lang het geleden was dat Robben geen penalty hoorde te krijgen:

Afscheid Nederlands Elftal

Op 10 oktober 2017 zette Robben, veertien jaar na zijn debuut, een punt achter zijn interlandcarrière. Zijn tijd bij het Nederlands Elftal eindigde in mineur: zijn land wist zich, ondanks een 2-0-zege tegen Zweden, niet te plaatsen voor het Wereldkampioenschap in Rusland. Direct na afloop kondigde de destijds 33-jarige aanvaller te stoppen als international.

Droomeinde bij Bayern München

Na tien seizoenen in Beieren gingen Robben en Bayern München uit elkaar. Met 21 prijzen kon de Nederlandse vleugelaanvaller, die bij Bayern een koningskoppel vormde met Franck Ribéry, door de voordeur naar buiten bij de Duitse Rekordmeister.

Wederom veel blessures zorgen ervoor dat de ‘Man van Glas’ amper tot spelen toekwam in zijn laatste seizoen als prof. Op 18 mei 2019 kwam Robben, samen met Ribery, voor de laatste keer binnen de lijnen om Bayern München aan de landstitel te helpen. Met een kenmerkend schot zette Robben de eindstand van 5-1 op het scorebord, waarmee hij zijn twaalfde landstitel uit zijn carrière binnenhaalde.

Op donderdag 4 juli 2019 maakte Robben bekend definitief te stoppen en niet in te gaan op aanbiedingen uit de Verenigde Staten, China, PSV en zijn eerste club FC Groningen. Met 31 clubprijzen, een zilveren en bronzen medaille op het WK kan Arjen Robben terugkijken op een prachtige carrière van negentien jaar lang.