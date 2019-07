Huiskrant van Real Madrid linkt Anderlecht aan jonge goalgetter met prijskaartje van minstens vijf miljoen

Anderlecht maakte donderdag de transfer van Michel Vlap bekend. De Nederlander komt voor 8 miljoen euro over van Heerenveen. Maar de honger van paars-wit is nog niet gestild. In Spanje wordt de club van Vincent Kompany gelinkt aan een spits van Real Madrid.

Het is Reals huiskrant Marca die het nieuws naar buiten brengt dat Anderlecht in strijd is voor de diensten van spits Cristo, voluit Cristo Ramón González Pérez.

De 21-jarige Spanjaard kwam in de zomer van 2017 over van Tenerife en scoorde vorig seizoen twintig doelpunten voor Real Castilla, de opleidingsploeg van De Koninklijke. Ook deelde hij negen assists uit in de Spaanse derdeklasse. Hij kreeg ook 45 minuten speeltijd bij het eerste elftal in de competitiewedstrijd tegen Betis en speelde drie keer mee in de beker, waarbij hij één keer scoorde.

Hevige strijd

Volgens Marca is er heel wat interesse voor Cristo. De Spaanse clubs Leganes, Granada, Espanyol, Real Valladolid en Levante hebben zich in de strijd gemengd. Maar ook buitenlandse clubs hebben interesse, met naast Anderlecht ook Eintracht Frankfurt en Zenit Sint-Petersburg.

De vraagprijs? Minstens vijf miljoen en liefst rond de tien miljoen. Volgens Marca zou Real ook graag betrokken blijven bij de carrière van de spits door een terugkoopoptie of een percentage op een toekomstige verkoop. Cristo zelf zou het liefst in Spanje blijven, maar zou geen enkele optie afwijzen op dit moment.