Elf scouts afgevoerd naar ziekenhuis tijdens kamp: vermoedens van voedselvergiftiging

Een twintigtal scouts uit de provincie Luxemburg zijn afgelopen nacht ziek geworden. Elf van hen zijn naar het ziekenhuis gevoerd. Vermoed wordt dat ze een voedselvergiftiging opliepen.

Het kamp ging door in Amblève. Zo’n twintig scouts zijn ziek geworden. De zieke scouts, tussen 7 en 16 jaar, zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. In totaal telt het kamp om en bij de 80 kinderen. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid is ter plaatse gekomen en is een onderzoek gestart.