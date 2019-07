Charly Musonda mag het van Chelsea opnieuw proberen in de Eredivisie

Vitesse heeft vrijdag aangekondigd ook komend seizoen Charly Musonda te huren van Chelsea. De Eredivisie-club huurde de 22-jarige Musonda ook vorig seizoen al, maar die blesseerde zich in de voorbereiding toen zwaar aan de knie. Hij kwam uiteindelijk maar tot één optreden voor Vitesse, op de voorlaatste speeldag van het seizoen.

“Ik ben enorm gebrand om de echte Charly Musonda te laten zien”, vertelt de aanvaller op de site van de club uit Arnhem. “Afgelopen seizoen heb ik veel pech gehad met de blessure. Ik voel mij nu weer goed en wil laten zien dat ik van meerwaarde kan zijn voor Vitesse.”

“We weten dat Charly veel potentie heeft”, legde technisch directeur Mo Allach uit op de clubwebsite. “Hopelijk haakt hij snel aan bij de selectie en gaat hij zijn niveau opnieuw halen.”

De Brusselaar was ooit het grootste talent van zijn generatie in België, maar verzeilde de voorbije jaren in een sukkelstraatje. Een doorbraak bij Chelsea, de club die hem op zijn zestiende wegplukte bij Anderlecht, bleef uit en ook uitleenbeurten aan Real Betis (2016) en Celtic (2018) boden geen soelaas.

Musonda is na Armando Obispo, Jay-Roy Grot en Tomáš Hájek de vierde versterking voor de ploeg van hoofdtrainer Leonid Slutskiy.